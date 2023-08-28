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15:19, 28 августа 2023Россия

В российском приграничном регионе уволили главу одного из районов

Губернатор Гладков сообщил, что глава Белгородского района Перцев покинул пост
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун / ТАСС

В Белгородской области уволили главу Белгородского района Владимира Перцева. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, Перцев покинул пост главы муниципалитета по собственному желанию, так как решил сменить место работы. Какую должность будет занимать чиновник, не уточняется.

Перцев был назначен на пост главы Белгородского района в апреле 2020 года.

В мае об уходе с должности заявил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев. Он объяснил, что переходит на другую работу, и сложил полномочия по собственному желанию. При этом политик не уточнил, на какую конкретно работу он переходит.

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    Константин Лысяков
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