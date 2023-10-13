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13:43, 13 октября 2023Ценности

Александр Васильев развеял популярные мифы об одежде

Александр Васильев: белый цвет в одежде не всегда освежает и подходит не каждому

Фото: Cam Morin / Unsplash

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев развеял популярные мифы о цветах в одежде. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале.

В первую очередь эксперт предупредил, что белый цвет не всегда освежает. «Он не каждому подходит. Все зависит от вашего цветотипа, и выбор белого цвета должен быть осознанным», — подчеркнул он. Помимо этого, специалист заявил, что для более стройного внешнего вида существуют не только черные оттенки.

Вдобавок Васильев сообщил, что розовый может быть универсальным и женственным, поэтому он предназначен не только для детей. Кроме того, историк моды выступил в защиту красного цвета, который зачастую называют вульгарным. «Красный — цвет страсти и эмоций, если вы знаете, как его правильно использовать», — отметил он.

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В заключение Васильев рассказал, что изменение цвета волос не всегда полностью меняет образ. «Цветотип определяется многими факторами, не только цветом волос», — пояснил искусствовед.

В сентябре Александр Васильев назвал самую модную верхнюю одежду на осень. По словам эксперта, в начале этого сезона стоит включить в гардероб косухи, тренчи и стеганые куртки. При этом на более холодное время специалист посоветовал приобрести пальто длиной ниже колена или меховую парку.

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    Екатерина Ештокина
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