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04:30, 13 октября 2023Наука и техника

Число ушедших из-за инсульта в мире увеличится на 50 процентов к 2050 году

The Lancet Neurology: число инсультов в мире увеличится к 2050 году

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Члены Lancet Neurology Commission on Stroke (Всемирной организации по борьбе с инсультом) пришли к выводу, что число лиц, прекративших свою жизнь из-за инсульта, в мире увеличится на 50 процентов уже к 2050 году. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Neurology.

Авторы спрогнозировали, что количество ушедших из жизни из-за инсульта в период с 2020 по 2050 год повысится с 6,6 до 9,7 миллиона человек. При этом продолжительность жизни с поправкой на инвалидность увеличится со 144,8 до 189,3 миллиона за тот же период. Общее число пострадавших (число пациентов, преждевременно закончивших свою жизнь из-за инсульта или оставшиеся после него инвалидами) от нарушения мозгового кровообращения почти удвоилось за последние 30 лет. Более 86 процентов случаев заболевания происходили в странах с низким и среднем уровнем доходов.

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В качестве меры профилактики рекомендуется: создание основы для мониторинга и оценки рисков инсульта, разработка программ для людей с повышенным риском цереброваскулярных заболеваний, планирование и предоставление услуг по оказанию помощи в острых случаях инсульта и другие.

В сентябре 2023 года сотрудники Университета Иордании обнаружили, что даже кратковременное воздействие загрязненного воздуха в течение пяти дней способствуют повышенной вероятности инсульта.

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    Елена Апазиди
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