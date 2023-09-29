Воздействие загрязненного воздуха в течение пяти дней увеличило риск инсульта

Кратковременное воздействие загрязненного воздуха увеличило риск инсульта

Ученые из Университета Иордании пришли к выводу, что даже кратковременное воздействие загрязненного воздуха может увеличить риск инсульта. Результаты метаанализа опубликованы в журнале Neurology.

Обзор включал 110 исследований, рассматривающих в общей сумме более 18 миллионов случаев инсульта. Авторы изучили влияние на здоровье различных загрязняющих веществ, включая диоксид азота, озон, монооксид углерода и диоксид серы. Кроме того, учитывались твердые частицы различных размеров, включая PM1, PM2,5 и PM10. PM2,5 выделяются в результате выработки выхлопных газов автомобилями, при сжигании топлива, а также при лесных пожарах. PM10 — это пыль с дорог и строительных площадок.

Оказалось, что люди, подвергавшиеся в течение пяти дней воздействию более высокой концентрации различных типов веществ, имели повышенный риск развития инсульта. В частности, высокие концентрации диоксида азота были связаны с повышением вероятности инсульта на 28 процентов, высокие уровни озона — с пятипроцентным увеличением, монооксид углерода повысил шансы на 26 процентов, а диоксид серы — на 15 процентов. Более высокая концентрация PM1 была связана с повышением риска развития инсульта на девять процентов, PM2,5 — на 15 процентов, а PM10 — на 14 процентов.

Также высокие показатели загрязнения воздуха были ассоциированы с преждевременным уходом из жизни из-за инсульта. Общее повышение вероятности было на уровне 33 процентов, от диоксида серы — на 60 процентов, от PM2.5 и PM10 — на девять и два процента соответственно.