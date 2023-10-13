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04:12, 13 октября 2023Экономика

Экономист спрогнозировал падение доллара

Экономист Зубец допустил падение курса доллара до 80 рублей

Фото: Unsplash

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец предположил, каким станет курс доллара после введения механизма обязательной продажи иностранной валюты ряда российскими экспортерами. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru.

Зубец допустил падение курса доллара до 80-85 рублей в течение полугода. Экономист подчеркнул, что при этом не понадобится вводить дополнительные инструменты для укрепления рубля, поскольку введенных мер достаточно.

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В свою очередь директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков добавил, что следующие прогнозы по курсу доллара возможно делать через неделю. «Сейчас на рынке происходит спекулятивная реакция: те, кто открывал позиции на рост курса доллара, сейчас их закрывают», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, которую получают некоторые российские экспортеры по внешнеторговым договорам. Решение было принято для стабилизации курса рубля.

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    Марина Совина
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