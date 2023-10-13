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10:20, 13 октября 2023Экономика

В России оценили влияние топливного демпфера на экспорт

Новак: топливный демпфер затронет две трети экспорта дизельного топлива

Фото: Alexander Makarov / Globallookpress.com

Меры по возобновлению топливного демпфера коснутся двух третей экспорта дизельного топлива. Влияние выплат нефтяникам оценил вице-премьер Александр Новак, его цитирует ТАСС.

Решение возобновить поставки дизеля за рубеж приняли, так как в России производится больше нефтепродуктов, нежели потребляется, объяснил Новак. В кабмине стремятся не допустить затоваривания топливного рынка, поэтому и ограничения экспорта решили смягчить, но не снять полностью, чтобы сохранить необходимый объем поставок на внутренний рынок.

С 1 сентября правительство вдвое урезало выплаты нефтяным компаниям по топливному демпферу. Мера должна была действовать по декабрь 2026 года для экономии 30 миллиардов рублей в месяц. В правительстве также отмечали, что компенсации идут в маржу нефтепереработчиков.

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Пониженный коэффициент продержался всего месяц — с 1 октября власти решили восстановить выплаты по демпферу в полном объеме после возникшего дефицита топлива и его подорожания. По словам Новака, возвращение к прежним параметрам демпфера позволит насытить внутренний рынок бензином и дизелем и сократить экспортный диспаритет на топливном рынке.

В качестве дополнительных мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке кабмин также частично отменил запрет на экспорт дизельного топлива, действовавший с 21 сентября, разрешив его доставку в морские порты трубопроводным транспортом.

Демпферный механизм ввели в России в 2019 году для удерживания цен на топливо. Если экспорт нефтепродуктов становился выгоднее, чем поставки на российский рынок, власти доплачивали бизнесу за то, что он не вывозит бензин за рубеж. В противном случае пополняли бюджет нефтяники.

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    Вячеслав Агапов
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