Экс-редактор Первого канала Овсянникова опровергла слухи об отравлении

Экс-редактор Первого канала Овсянникова заявила, что ее не отравили

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова опровергла слухи о своем отравлении. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Овсянникова заявила, что действительно попала в больницу, но «речь не идет об отравлении». «Никакого «белого порошка», как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было», — высказалась она.

Она раскрыла, что почувствовала себя плохо, когда была на улице. Тогда журналистке вызывали врача. По словам Овсянниковой, французская полиция решила провести расследование, потому что ухудшение ее состояния произошло очень резко.

Экс-редактор отметила, что сейчас чувствует себя лучше. Она добавила, что проведенные в больнице анализы не выявили содержание в ее крови токсичных веществ. «Спасибо всем, кто обо мне беспокоился», — заключила она.

Утром 13 октября стало известно, что во Франции началось расследование из-за возможного отравления Овсянниковой. Agence France-Presse утверждало, что, выходя из квартиры, Овсянникова обнаружила на ручке двери порошок, который, предположительно, мог быть ядом.

Ранее Овсянникова подала апелляционную жалобу вынесенный ей заочно приговор в виде 8,5 года лишения свободы. Такое решение принял суд Москвы. Она обвинялась в распространении фейков о Вооруженных Силах России (ВС РФ).