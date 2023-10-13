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10:00, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Во Франции начали расследование из-за возможного отравления Овсянниковой

Прокуратура Парижа начала расследование из-за возможного отравления Овсянниковой

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Во Франции начали расследование из-за подозрения о возможном отравлении бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По информации агентства, в минувший четверг, 12 октября, Овсянникова почувствовала себя плохо, когда выходила из квартиры. Журналистка посчитала, что ее попытались отравить. «Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции», — рассказали в прокуратуре Парижа.

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В прокуратуре не уточнили, почему экс-редактор Первого канала решила, что ее хотели отравить. Как утверждает Agence France-Presse, Овсянникова обнаружила на ручке двери своей квартиры в Париже порошок.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Специалисты исследуют состав порошка, а также обследуют квартиру Овсянниковой.

Ранее сообщалось, что Овсянникова подала апелляционную жалобу на приговор в виде 8,5 года лишения свободы, который ей вынес заочно суд Москвы за фейки о Вооруженных силах (ВС) России.

В октябре 2022 года Овсянникову признали виновной по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании ВС России»). По данным следствия, 15 июля 2022 года экс-сотрудница Первого канала опубликовала в своем публичном канале видео и фото с собой и плакатом с дискредитирующим армию текстом.

14 марта 2022 года Марина Овсянникова ворвалась в эфир информационной передачи «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывающим прекратить спецоперацию на Украине. После инцидента редактора задержали и привлекли к уголовной ответственности. Журналистку поместили под домашний арест, но она покинула страну и была объявлена в розыск, поэтому суд проходил в ее отсутствие.

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    Евгения Наумова
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