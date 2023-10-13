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22:30, 13 октября 2023Спорт

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира

Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2023 году. Список спортсменов представлен на сайте издания.

Возглавил рейтинг португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. По информации издания, в 2023 году форвард заработал в общей сложности 260 миллионов долларов, 200 миллионов из которых составляет зарплата и бонусы и еще 60 — выплаты от спонсоров.

На втором месте расположился аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Его прибыль за год оценивается в 135 миллионов долларов. Замкнул тройку лидеров бразильский форвард «Аль-Хиляля» Неймар, заработавший в 2023 году 112 миллионов долларов.

Роналду пополнил состав «Аль-Насра» 30 декабря 2022 года. Всего в составе саудовской команды он провел 30 матчей, забив 25 мячей и отдав восемь результативных передач.

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    Ксения Курашкина
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