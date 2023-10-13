Главы Еврокомиссии и Европарламента посетят Израиль в пятницу, 13 октября

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европарламента Роберта Метсола посетят Израиль в пятницу, 13 октября. Об этом передает РИА Новости.

Представители Евросоюза приедут в Израиль, чтобы выразить солидарность с жертвами терактов, совершенных ХАМАС Кроме того, они намерены встретиться с властями страны. Более точные планы фон дер Ляйен и Матсолы объявят позже.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель указал на несоблюдение Израилем норм международного права. «Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», — подчеркнул он.

Евросоюз признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. «У терроризма и варварства нет оправдания», — заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

