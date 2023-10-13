Названы пять лучших бюджетных смартфонов

Специалист Черноусов назвал Realme C55 лучшим смартфоном до 30 тысяч рублей

Специалист «Известий» по технологиям Иван Черноусов назвал пять лучших бюджетных смартфонов, к которым сейчас можно отнести устройства в ценовой категории до 30 тысяч рублей. Рейтинг приводится в материале издания.

Первое место в топе занял смартфон Realme C55. По словам Черноусова, девайс, представленный в 2023 году, имеет отличные для своего класса технические характеристики, интересный цвет, достаточное количество оперативной (6 гигабайт) и встроенной (128 гигабайт) памяти, а также отличается хорошей производительностью и камерой. Цена у официальных ретейлеров в среднем составляет 19 тысяч рублей.

На втором месте расположился Huawei Nova 11i на базе Android. Смартфон стоит почти столько же, сколько лидер рейтинга, но у него больше оперативной памяти — 8 гигабайт. Несмотря на примерно одинаковые характеристики, Huawei Nova 11i более предпочтителен для продвинутых пользователей, поскольку некоторые Android-приложения нужно скачивать через эмулятор.

Далее в рейтинге стоит Tecno Camon 20 Pro с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. «Единственный минус данного телефона — процессор Mediatek. Чипы данного производителя никогда не отличались хорошей производительностью, но в последнее время компании удалось справиться с этой проблемой», — заявил он, добавив, что гаджет можно приобрести за 20 тысяч рублей.

Также эксперт выделил Honor X9a, который похож по характеристикам на своих соседей по рейтингу, но имеет более высокую цену — 25 тысяч рублей. Черноусов похвалил смартфон за стильный дизайн, предположив, что именно поэтому гаджет стоит дороже конкурентов. Замкнул топ-5 Samsung Galaxy A34 за 29 тысяч рублей. «Технические характеристики тут плюс-минус такие же, как и у вышеперечисленных гаджетов, но из плюсов — отличное взаимодействие с экосистемой компании Samsung», — подчеркнул специалист.

Ранее аналитики компании CCS Insight рассказали, когда на рынке появятся смартфоны с дисплеями, способными самовосстанавливаться. Они предположили, что подобные экраны станут выпускать с нанопокрытием, которое будет, подобно пленке, затягиваться при появлении дефектов.