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19:00, 11 октября 2023Наука и техника

Предсказано появление смартфонов с самовосстанавливающимися дисплеями

CCS Insight: смартфоны с самовосстанавливающимися дисплеями появятся к 2028 году

Фото: Rob Hampson / Unsplash

Аналитики компании CCS Insight рассказали, когда на рынке появятся смартфоны с дисплеями, способными самовосстанавливаться. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В обзоре технологических прогнозов специалисты заявили, что ожидают появление устройств с дисплеями нового типа через пять лет. Вероятно, подобные экраны будут иметь нанопокрытие, которое будет подобно пленке затягиваться при появлении царапин и прочих дефектов.

«Это не из области научной фантастики, это реально», — отметили специалисты фирмы. По их словам, главная задача создателей смартфонов нового типа — «правильно сформулировать ожидания». В компании подчеркнули, что подобные экраны станут нормой уже к 2028 году.

Журналисты CNBC напомнили, что многие производители смартфонов описывали возможность создания дисплеев, способных самовосстанавливаться. В 2013 году LG выпустила прототип телефона G Flex, который имел «самовосстанавливающееся» покрытие на задней панели. Однако в компании не объяснили, как именно работает эта технология.

Ранее известный инсайдер под ником MajinBuOfficial раскрыл первые изображения iPhone 16. На рендерах аппарат имеет заднюю панель с двумя овальными блоками с вписанными в них объективами.

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    Андрей Ставицкий
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