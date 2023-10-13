Овечкин высказался о погоне за рекордом Гретцки

Овечкин прокомментировал погоню за рекордом Гретцки фразой «просто хочу играть»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки. Его слова приводятся на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин прокомментировал возможное лидерство в рейтинге лучших снайперов НХЛ фразой «просто хочу играть». «Я просто хочу выйти в плей-офф, а потом посмотрим, что произойдет. Рекорды есть рекорды. Об этом много говорят, много СМИ и фанатов, но мы, игроки, просто выходим и делаем то, что можем», — заявил он.

Ранее журналист The Athletic Шон Макиндо сделал прогноз на количество заброшенных Овечкиным шайб в предстоящем сезоне. По его мнению, россиянин, отстающий от Гретцки на 72 гола, наполовину приблизится к его показателю, то есть поразит ворота соперников 36 раз.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после Гретцки. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.