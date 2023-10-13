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06:31, 13 октября 2023Спорт

В США сделали прогноза на погоню Овечкина за рекордом Гретцки

Журналист Макиндо: россиянин Овечкин наполовину приблизится к рекорду Гретцки

Фото: Aaron Doster / USA TODAY Sports / Reuters

Журналист Шон Макиндо сделал прогноз на погоню российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводятся на сайте The Athletic.

Макиндо предположил, что Овечкин наполовину приблизится к показателю Гретцки. «Все внимание приковано к Александру Овечкину, который отстает на 72 гола от рекорда Уэйна Гретцки. В этом сезоне он забьет ровно половину из них», — заявил он.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после Гретцки. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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    Андрей Стрельцов
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