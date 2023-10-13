Поставлять российскую нефть в Азию стало гораздо выгоднее

Reuters: затраты компаний РФ на доставку нефти в Азию упали до годового минимума

Затраты российских экспортеров на доставку сырья китайским и индийским нефтеперерабатывающим заводам к началу осени достигли почти годового минимума. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В начале осени продавцы российской эталонной марки Urals экономили на фрахтовых ставках около семи долларов за баррель в сравнении с зимним показателем. Средняя стоимость поставок нефти из РФ к этому времени превысила установленной западными странами потолок цен на десять долларов и составила около 70 долларов за баррель.

К началу октября стоимость поездки танкера водоизмещением 100 тысяч тонн из портов Балтии в Индию упала до 4,8-5,2 миллиона долларов. Для сравнения, в январе-феврале 2023 года этот показатель находился на уровне более чем 15 миллионов долларов (около 14 долларов за баррель). Таким образом, стоимость перевозки российской нефти за последние полгода упала почти в три раза, сообщили трейдеры.

При этом своего пика стоимость российского сырья достигла в конце сентября, когда цены на Urals достигли 79 долларов за баррель. Таким образом, предельный допустимый уровень, установленный странами «Большой семерки» (G7) и Австралией, к этому времени оказался превышен почти на 20 долларов. С учетом снижения фрахтовых ставок и резкого удорожания сырья российские экспортеры в настоящее время извлекают значительную экономическую выгоду в сырьевой торговле с Азией, пришли к выводу аналитики.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили о рекордном росте доходов России от экспорта нефти по итогам сентября. Суммарная выручка российских сырьевых компаний за первый месяц осени составила максимальные с июля 2022 года 18,8 миллиарда долларов. Общий объем заграничных поставок увеличился до 7,6 миллиона баррелей в сутки, прибавив в суточном выражении 0,46 миллиона баррелей.