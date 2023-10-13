В Германии предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков»

В бундестаге предложили награждать за информацию о подрыве «Северных потоков»

Партия «Альтернатива для Германии» предложила награждать за информацию о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», об этом сообщил депутат бундестага Евгений Шмидт, передают «Известия».

По его словам, власти ФРГ не планируют проводить серьезное расследование диверсии и восстанавливать газовую магистраль. Депутаты предложили правительству Германии выделить средства для вознаграждения лиц, сообщивших сведения, ценные для выяснения причин происшествия.

«Генеральная прокуратура имеет право назначать награду за информацию по тем или иным резонансным преступлениям, особенно если расследование зашло в тупик», — заявил Шмидт.

Он отметил, что инициатива должна быть согласована фракцией на следующей неделе, после чего ее вынесут на голосование в бундестаге.

По словам депутата, расследование стоит на месте, общественности не предоставляется информация, все выглядит так, будто правительство не заинтересовано в выявлении виновных и всеми силами пытается замять этот инцидент.

Ранее член Европарламента от Португалии Сандра Перейра обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, каков статус расследования произошедших 26 сентября 2022 года диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Она попросила озвучить, что сделано для ремонта трубопроводов и минимизации последствий разрывов.