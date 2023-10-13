Российский дизайнер назвал визуально стройнящие предметы гардероба

Российский дизайнер Артем Терентьев назвал женщинам зрелого возраста популярные предметы гардероба, которые визуально стройнят. Соответствующий комментарий публикует «Городовой».

По словам эксперта, сделать фигуру зрительно более худой помогут расклешенные и свободные фасоны брюк. «Современные брюки-клеш близки по крою к прямым брюкам, только они чуть уже в области колена. Клеш должен быть совсем легкий, малозаметный», — уточнил он.

Помимо этого, специалист обратил внимание на зауженные книзу штаны и брюки-бананы. «Они отличаются от просто зауженных наличием складок в области пояса. Это придает брюкам необходимый объем в верхней части. При правильном выборе любой цвет не испортит фигуру», — заявил Терентьев.

В сентябре Александр Васильев назвал самую модную верхнюю одежду на осень. По словам эксперта, в начале этого сезона стоит включить в гардероб косухи, тренчи и стеганые куртки. При этом на более холодное время специалист посоветовал приобрести пальто длиной ниже колена или меховую парку.