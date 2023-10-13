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18:21, 13 октября 2023Ценности

Российский дизайнер назвал визуально стройнящие предметы гардероба

Фото: Juice Flair / Shutterstock / Fotodom

Российский дизайнер Артем Терентьев назвал женщинам зрелого возраста популярные предметы гардероба, которые визуально стройнят. Соответствующий комментарий публикует «Городовой».

По словам эксперта, сделать фигуру зрительно более худой помогут расклешенные и свободные фасоны брюк. «Современные брюки-клеш близки по крою к прямым брюкам, только они чуть уже в области колена. Клеш должен быть совсем легкий, малозаметный», — уточнил он.

Помимо этого, специалист обратил внимание на зауженные книзу штаны и брюки-бананы. «Они отличаются от просто зауженных наличием складок в области пояса. Это придает брюкам необходимый объем в верхней части. При правильном выборе любой цвет не испортит фигуру», — заявил Терентьев.

В сентябре Александр Васильев назвал самую модную верхнюю одежду на осень. По словам эксперта, в начале этого сезона стоит включить в гардероб косухи, тренчи и стеганые куртки. При этом на более холодное время специалист посоветовал приобрести пальто длиной ниже колена или меховую парку.

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    Екатерина Ештокина
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