Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Онс Жабер
0:0
Завершен
Дарья Касаткина
Чжэнчжоу
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа B. 7-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:12, 13 октября 2023Спорт

Российский голкипер установил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский голкипер Шестеркин быстрее всех в «Рейнджерс» одержал сто побед в НХЛ

Фото: Timothy T. Ludwig / USA Today Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1. В воротах «Рейнджерс» стоял российский голкипер Игорь Шестеркин, который установил новый рекорд клуба — быстрее всех одержал 100 побед в НХЛ. Для россиянина эта игра стала 159-й в карьере в лиге. Кроме того, Шестеркин стал седьмым в истории НХЛ вратарем, который одержал 100 побед менее чем в 160 матчах чемпионатов лиги.

В сезоне-2021/2022 Шестеркин стал обладателем приза лучшему вратарю НХЛ «Везина Трофи». В борьбе за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

27-летний Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс».

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль призвал всех гражданских покинуть сектор Газа

    Путин рассказал о решении проблем безопасности с Таджикистаном

    Джулия Фокс вышла в свет в трусах поверх брюк

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры в центре Петербурга

    В США разглядели тревожный сигнал в словах Путина о Ближнем Востоке

    Шеф Пентагона приземлился в Израиле

    В России разработали облегченную бронеплиту против СВД

    Россиянин выстрелил в голову жене из-за непослушания ребенка

    Россиянка отсудила у аэропорта сотни тысяч рублей за скользкий пол

    Уехавшего из России Анатолия Белого потребовали признать иноагентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости