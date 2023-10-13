Российский голкипер установил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский голкипер Шестеркин быстрее всех в «Рейнджерс» одержал сто побед в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:1. В воротах «Рейнджерс» стоял российский голкипер Игорь Шестеркин, который установил новый рекорд клуба — быстрее всех одержал 100 побед в НХЛ. Для россиянина эта игра стала 159-й в карьере в лиге. Кроме того, Шестеркин стал седьмым в истории НХЛ вратарем, который одержал 100 побед менее чем в 160 матчах чемпионатов лиги.

В сезоне-2021/2022 Шестеркин стал обладателем приза лучшему вратарю НХЛ «Везина Трофи». В борьбе за награду он обошел Юусе Сароса из «Нэшвилл Предаторс» и Якоба Маркстрема из «Калгари Флэймс».

27-летний Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс».