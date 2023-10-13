Звезда известного сериала раскрыл необычный способ восстановиться после инфаркта

Дочь актера Оденкерка помогла ему выздороветь после инфаркта с помощью таблицы

Американский актер Боб Оденкерк раскрыл необычный способ, с помощью которого его 22-летняя дочь Эрин помогла ему восстановиться после инфаркта. Об этом звезда известного сериала «Во все тяжкие» рассказал в беседе с Entertainment Tonight.

60-летний Оденкерк перенес инфаркт в июле 2021 года на съемках сериала «Позвоните Солу». После этого Эрин составила для отца специальную таблицу, которую актер перечитывал каждый раз после пробуждения. «Каждый день я просыпался и не знал, что со мной, что происходит, а Эрин нарисовала славную таблицу. Это была ее версия фильма "Помни", когда я смотрел и читал: "У тебя был сердечный приступ, вот такие люди тебя навещали, вот сюда ты приехал, у тебя была операция"», — вспомнил Оденкерк.

Эрин объяснила, что напоминания для отца потребовались, поскольку после каждого пробуждения он пытался встать и отправиться на съемки. «Важной частью того, чтобы восстанавливаться по плану, было удержать тебя дома, заставить поспать, а не бежать на работу», — обратилась она к Оденкерку.

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