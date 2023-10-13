UFC обвинил USADA в клевете из-за ситуации с Макгрегором

UFC пригрозил USADA судом за клевету из-за ситуации с Конором Макгрегором

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) пригрозил судом Антидопинговому агентству США (USADA) за клевету. Об этом сообщает ESPN.

«UFC имеет право подать иск, когда порочащие комментарии негативно влияют на ее репутацию, целостность и честность, что и произошло в данном случае», — говорится в обращении UFC к USADA. В промоушене также сообщили, что будут использовать собственную независимую антидопинговую программу, которую возглавит бывший агент ФБР Джордж Пиро.

Причина произошедшего — ситуация с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. Ирландец в октябре вернулся в пул тестирования после длительного простоя. По правилам USADA, прежде чем провести бой, Макгрегор должен находиться под контролем как минимум на протяжении шести месяцев. Однако UFC готово предоставить ему шанс провести поединок в декабре.

На фоне этого USADA объявило об окончании сотрудничества с UFC в 2024 году. «Долгосрочное здоровье и безопасность бойцов — в дополнение к честным и равным условиям игры — более важны для USADA, чем краткосрочная прибыль», — заявили в организации.