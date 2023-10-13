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10:38, 13 октября 2023Спорт

WBA отклонила апелляцию на результат поединка Усика и Дюбуа

WBA отклонила апелляцию и подтвердила победу украинца Усика над британцем Дюбуа

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила результат поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом сообщается на сайте организации.

«После изучения всех документов, заключений всех инстанций и проверки соблюдения правил WBA было решено, что апелляция отклоняется и результатом боя является победа Усика, защитившего чемпионский титул», — говорится в заявлении.

Усик одержал победу над Дюбуа 27 августа. Рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар в область живота, который судья счел нелегальным ударом ниже пояса. После этого Усик не мог подняться с настила и был вынужден взять тайм-аут. Команда британца Дюбуа подала протест на результат поединка.

Всего в карьере 36-летний Усик одержал 21 победу, ни разу не проиграв. Украинец защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. 26-летний Дюбуа уступил второй раз, в его активе 19 побед.

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    Дарья Коршунова
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