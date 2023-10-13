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09:48, 13 октября 2023Экономика

Wildberries начал возвращать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Wildberries начал возвращать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Маркетплейс Wildberries начал возвращать покупателям деньги, снятые после введения комиссии в 3 процента за оплату картами Visa и Mastercard. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На скриншоте, которое приложило издание в качестве доказательства, видно, как одному из пользователей Wildberries вернул на карту 57 «комиссионных» рублей.

По информации издания, скорее всего, на это повлияла проведенная ранее прокурорская проверка.

Wildberries с 9 октября ввел комиссию за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard. Размер комиссии составил 3 процента от стоимости покупки. Как пояснял директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников, изменение условий оплаты покупки картами Visa и Mastercard связано с проблемами с платежами.

После этого генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить маркетплейс.

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    Анастасия Яланская
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