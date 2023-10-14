Футболист сборной Италии начнет курс лечения от игровой зависимости

Corriere della Sera: Тонали пройдет курсы лечения от игровой зависимости

Футболист сборной Италии Сандро Тонали начнет курс лечения от игровой зависимости. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, спортсмен признался близким, что страдает от лудомании. Ранее его и еще троих игроков национальной команды обвинили в совершении неправомерных ставок. Обвинение предъявлено Николе Залевскому, Николо Фаджоли, а также Тонали и Николо Дзаньоло, которые в четверг были допрошены прокуратурой. Сотрудники правоохранительных органов и посоветовали футболисту пройти лечение у психотерапевта.

23-летний Тонали выступает за английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед». За сборную Италии полузащитник играет с 2019 года.

13 сентября защитника клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест» Гарри Тоффоло дисквалифицировали на пять месяцев за ставки на спорт. По информации BBC, по делу Тоффоло зафиксировано 375 нарушений в период с 22 января 2014 года по 18 марта 2017 года. 28-летнего спортсмена оштрафовали почти на 25 тысяч евро и дисквалифицировали до конца сезона-2024/2025.