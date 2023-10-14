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16:15, 14 октября 2023Спорт

Футболист сборной Италии начнет курс лечения от игровой зависимости

Corriere della Sera: Тонали пройдет курсы лечения от игровой зависимости

Фото: Scott Heppell / Reuters

Футболист сборной Италии Сандро Тонали начнет курс лечения от игровой зависимости. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, спортсмен признался близким, что страдает от лудомании. Ранее его и еще троих игроков национальной команды обвинили в совершении неправомерных ставок. Обвинение предъявлено Николе Залевскому, Николо Фаджоли, а также Тонали и Николо Дзаньоло, которые в четверг были допрошены прокуратурой. Сотрудники правоохранительных органов и посоветовали футболисту пройти лечение у психотерапевта.

23-летний Тонали выступает за английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед». За сборную Италии полузащитник играет с 2019 года.

13 сентября защитника клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест» Гарри Тоффоло дисквалифицировали на пять месяцев за ставки на спорт. По информации BBC, по делу Тоффоло зафиксировано 375 нарушений в период с 22 января 2014 года по 18 марта 2017 года. 28-летнего спортсмена оштрафовали почти на 25 тысяч евро и дисквалифицировали до конца сезона-2024/2025.

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    Андрей Стрельцов
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