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12:28, 14 октября 2023Спорт

Нурмагомедов раскрыл секрет успеха в ММА

Хабиб Нурмагомедов назвал стабильность ключом к успеху в ММА

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов раскрыл секрет успеха в смешанных боевых искусствах (ММА). Его слова приводит YouTube-канал Anatomy of a Fighter.

«Стабильность — это ключ к успеху. Нужно тренироваться каждый день так же, как это было до того, как ты стал чемпионом», — заявил Нурмагомедов. Он отметил также важность умения слушать свое тело.

Ранее российский чемпион UFC Ислам Махачев назвал Нурмагомедова величайшим бойцом в легком весе в истории ММА. «Хабиб — лучший боец в истории легкого дивизиона. Он уничтожил каждого соперника, с которым когда-либо сталкивался», — заявил Махачев.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

После окончания выступлений Нурмагомедов занялся тренерской деятельностью. В 2022-м он был признан лучшим тренером года по версии MMA Junkie.

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    Ксения Курашкина
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