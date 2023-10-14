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18:54, 14 октября 2023Спорт

Раскрыт секрет идеального пресса Шварценеггера

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер раскрыл секрет своего идеального пресса. Его слова приводит Insider.com.

Шварценеггер рассказал, что разработал систему упражнений на эту часть тела. Она состояла из боковой планки, жима Паллофа, при котором нужно натянуть резинку между рук, свести лопатки, вытянуть руки вперед и задержать их в таком положении на 2 секунды. Также в комплекс входила лодочка, планка и медвежья походка.

Актер подчеркнул, что во время выполнения этого комплекса в работу включены все мышцы. Он добавил, что после упражнений проработанными окажутся косые и поперечные мышцы живота, что сделает пресс идеальным без явных перекосов на ту или иную группу мышц.

10 октября фитнес-эксперт Джо Доуэлл, работавший с американскими актерами Джерардом Батлером и Марио Лопесом, раскрыл секрет тренировок голливудских звезд. Доуэлл заявил, что нужно начать с тяги трэп-грифа, при которой нужно отвести таз назад, чуть подсесть, наклониться и, оторвав снаряд от пола, полностью выпрямиться. Затем необходимо сделать жим гантелей на наклонной скамье нейтральным хватом. Далее, по мнению тренера, нужно сделать жим с гантелями и штангой лежа.

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    Анастасия Борисова
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