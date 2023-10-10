Раскрыт секрет тренировок голливудских звезд

Тренер Доуэлл рассказал о подготовке актеров Батлера и Лопеса

Фитнес-эксперт Джо Доуэлл, работавший с американскими актерами Джерардом Батлером и Марио Лопесом, раскрыл секрет тренировок голливудских звезд. Об этом сообщает Men Today.

Доуэлл заявил, что нужно начать с тяги трэп-грифа, при которой нужно отвести таз назад, чуть подсесть, наклониться и, оторвав снаряд от пола, полностью выпрямиться. Затем необходимо сделать жим гантелей на наклонной скамье нейтральным хватом.

Далее, по мнению тренера, нужно сделать жим с гантелями и штангой лежа. Следующим упражнением станут сгибания Зоттмана, при котором нужно встать прямо, взяв в руки гантели и опустив их по бокам, затем согнуть руки в локтях и поднять гантели к плечам, далее плавно опустите руки в исходное положение. Последним упражнением станут подъемы мяча над собой.

9 октября заведующая кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии» Университета «Синергия» Елена Силина назвала способы найти идеального фитнес-тренера. Эксперт заявила, что нужно выбрать человека, который сможет мотивировать на занятия спортом и заставить получить нужный результат от тренировок.