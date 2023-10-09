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18:17, 9 октября 2023Спорт

Эксперт назвала способы найти идеального фитнес-тренера

Эксперт Силина заявила, что при выборе тренера нужно просить его документы

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Заведующая кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии» Университета «Синергия» Елена Силина назвала способы найти идеального фитнес-тренера. Ее слова приводит Life.ru.

Эксперт заявила, что нужно выбрать человека, который сможет мотивировать на занятия спортом и заставить получить нужный результат от тренировок. Также она рекомендовала попросить тренера показать документы об образовании, так как специалист должен иметь высшее или среднее профильное образование.

В последнюю очередь Силина посоветовала задать тренеру вопросы о прохождении курсов, семинаров, тренингов и повышении квалификации. По ее мнению, подобные документы можно попросить в фитнес-клубе.

8 октября фитнес-тренер Анастасия Исаенко перечислила пять лучших видов осенней активности. Она посоветовала скандинавскую ходьбу, езду на велосипеде, бег, игровые виды спорта и силовые тренировки на уличных площадках.

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    Анастасия Борисова
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