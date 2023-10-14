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23:32, 14 октября 2023Спорт

Российский хоккеист побывал в американском городе и указал на грязь и бездомных

Хоккеист ярославского «Локомотива» Симашев назвал грязным американский Нэшвилл

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский хоккеист, защитник ярославского клуба «Локомотив» Дмитрий Симашев, которого «Аризон Койотс» выбрали на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), рассказал о своих впечатлениях от США. Он побывал в американском городе Нэшвилл и назвал его грязным, передает Sport24.

«Нэшвилл — классный город, но только грязный, много бездомных. Это мегаполис, столица кантри-музыки», — рассказал Симашев.

Помимо Нэшвилла, спортсмен успел ненадолго посетить Финикс, в котором видел только арену и отель, и Майами.

«Майами — очень контрастный город: есть и классные острова, где стоят майбахи, гелики и дома на океане, и есть центр города с бездомными. Очень странно», — отметил хоккеист, добавив, что при этом город все равно ему понравился.

Ранее российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл размер местной пенсии. «Знающие люди подсказали мне, что подобные вещи северокорейские власти сознательно держат в максимальном секрете», — рассказал он.

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    Александра Синицына
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