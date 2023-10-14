В МОК захотели организовать Олимпийские киберспортивные игры

Президент МОК Бах захотел организовать Олимпийские киберспортивные игры

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах захотел организовать Олимпийские киберспортивные игры. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер отметил, что попросил специальную комиссию изучить этот вопрос. «Порядка 3 миллиардов человек играют в компьютерные игры. Из них более 500 миллионов проявляют интерес к киберспорту», — заявил Бах.

27 сентября киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико лишились приза в размере 200 тысяч долларов из-за российского гражданства. Они выиграли чемпионат по Fortnite, однако компания Epic Games, организующая турниры, дисквалифицировала их и отказалась выплатить вознаграждение.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006 года был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.

