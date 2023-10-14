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18:27, 14 октября 2023Спорт

В МОК захотели организовать Олимпийские киберспортивные игры

Президент МОК Бах захотел организовать Олимпийские киберспортивные игры

Фото: Niharika Kulkarni / Unsplash

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах захотел организовать Олимпийские киберспортивные игры. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер отметил, что попросил специальную комиссию изучить этот вопрос. «Порядка 3 миллиардов человек играют в компьютерные игры. Из них более 500 миллионов проявляют интерес к киберспорту», — заявил Бах.

27 сентября киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико лишились приза в размере 200 тысяч долларов из-за российского гражданства. Они выиграли чемпионат по Fortnite, однако компания Epic Games, организующая турниры, дисквалифицировала их и отказалась выплатить вознаграждение.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006 года был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.

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    Алексей Гусев
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