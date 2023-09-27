Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валенсия
Сегодня
22:30 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|7-й тур
13:14, 27 сентября 2023Спорт

Российских киберспортсменов лишили приза в 200 тысяч долларов из-за гражданства

Чемпионов по Fortnite лишили приза в 200 тысяч долларов из-за гражданства России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико лишились приза в размере 200 тысяч долларов из-за российского гражданства. Об этом сообщает Sportskeeda.

Абдрахманов и Люсико выиграли чемпионат по Fortnite, однако компания Epic Games, организующая турниры, дисквалифицировала их и отказалась выплатить вознаграждение. Организация объяснила это тем, что спортсмены представляют страну, находящуюся в списке государств с ограниченным доступом к призам. «Я понимаю, что мы не можем играть из запрещенной страны, но мы играли из страны, которой разрешено играть и получать призы с турниров. Мы живем и играем из Белоруссии», — заявил Абдрахманов.

Материалы по теме:
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022

28 августа Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Запрет для россиян на участие в турнирах с национальной символикой действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006 года был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле переадресовали Минобороны вопрос о погибших при атаке ВСУ на штаб ЧФ

    Пассажирский самолет попал в шторм и экстренно сел с почти пустым баком

    Песков прокомментировал обращение Хиллари Клинтон к Путину

    Песков заявил о безусловной причастности Запада к взрывам на «Северных потоках»

    Аршавин оценил предложение УЕФА вернуть юношеские команды России на турниры

    Российский полковник рассказал об обстановке в районе Сватово

    Уволенная с поста спикера ВСУ трансгендер рассказала о проблеме с наемниками

    Рост российского города объяснили потоками мигрантов

    Стали известны подробности задержания бывшего главы правительства Карабаха

    Рената Литвинова отреагировала на окончание забастовки сценаристов Голливуда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости