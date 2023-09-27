Российских киберспортсменов лишили приза в 200 тысяч долларов из-за гражданства

Чемпионов по Fortnite лишили приза в 200 тысяч долларов из-за гражданства России

Киберспортсмены Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико лишились приза в размере 200 тысяч долларов из-за российского гражданства. Об этом сообщает Sportskeeda.

Абдрахманов и Люсико выиграли чемпионат по Fortnite, однако компания Epic Games, организующая турниры, дисквалифицировала их и отказалась выплатить вознаграждение. Организация объяснила это тем, что спортсмены представляют страну, находящуюся в списке государств с ограниченным доступом к призам. «Я понимаю, что мы не можем играть из запрещенной страны, но мы играли из страны, которой разрешено играть и получать призы с турниров. Мы живем и играем из Белоруссии», — заявил Абдрахманов.

28 августа Международная федерация киберспорта разрешила российским командам выступать на соревнованиях под национальным флагом и гимном. Запрет для россиян на участие в турнирах с национальной символикой действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.

В июне 2016 года киберспорт был официально признан видом спорта в России. Он вернулся во Всероссийский реестр видов спорта после того, как в июле 2006 года был исключен тогдашним главой Минспорта Вячеславом Фетисовым.