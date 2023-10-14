В УЕФА высказались о возможном исключении из исполкома организации главы РФС

В УЕФА предположили, что большинство членов союза не поддержат исключение Дюкова

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек высказался о возможном исключении из исполкома организации главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Слова функционера приводит Sport.pl.

«Он там не потому, что он мне нравится. В УЕФА, если ты был избран в органы власти в результате демократического голосования, никто не имеет права вот так просто тебя выкинуть», — заявил Бонек.

Бонек отметил, что отстранить кого-либо от должности в организации можно, если это решение поддержат две трети членов исполнительного комитета, а затем 50,1 процента членов конгресса. «Я не думаю, что большинство людей поддержали бы такую петицию. К сожалению, не все думают так, как мы, и не все думают так, как я», — выразил предположение он.

28 февраля Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.