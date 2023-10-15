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12:26, 15 октября 2023Россия

Путин назвал чушью призыв США готовиться к войне с Россией и Китаем

Путин назвал чушью призыв Конгресса США готовиться к войне с Россией и Китаем

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Конгресса США о необходимости усилить американский ядерный потенциал из-за возможного начала одновременной войны с Россией и Китаем, назвав его чушью. Такое мнение он выразил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. (...) Чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному», — сказал Путин, говоря о призыве США готовиться к вооруженному столкновению с Россией и КНР.

13 октября сообщалось, что комиссия при Конгрессе США в своем докладе призвала Белый дом укреплять обороноспособность страны и готовиться к возможной одновременной войне с Россией и КНР. Авторы документа отметили, что последние годы поведение Москвы и Пекина вызывает беспокойство.

Перед этим госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку. Он добавил, что Пекин и Москва вместе работают над тем, чтобы мир стал безопаснее для автократий.

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    Олег Давыдов
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