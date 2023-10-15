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12:55, 15 октября 2023Спорт

Нападающий клуба КХЛ запрыгнул на машину жителя Хабаровска после поражения

Форвард «Амура» Хохлачев запрыгнул на машину жителя Хабаровска после поражения

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Александр Хохлачев запрыгнул на машину жителя Хабаровска после поражения команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

14 октября «Амур» проиграл на своей арене «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме. Хохлачев отметился результативной передачей. Ночью после игры прогуливаясь по улице форвард внезапно запрыгнул на капот проезжающей мимо машины и прошел по крыше. Позднее он назвал этот поступок шуткой.

В клубе инцидент не комментируют. По информации «Чемпионата», руководство команды разбирается в произошедшем.

30-летний Хохлачев перешел в «Амур» перед стартом сезона-2023/2024. За команду он провел 15 матчей, забросив три шайбы и совершив шесть результативных передач.

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    Андрей Стрельцов
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