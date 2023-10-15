Нападающий клуба КХЛ запрыгнул на машину жителя Хабаровска после поражения

Форвард «Амура» Хохлачев запрыгнул на машину жителя Хабаровска после поражения

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Александр Хохлачев запрыгнул на машину жителя Хабаровска после поражения команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

14 октября «Амур» проиграл на своей арене «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме. Хохлачев отметился результативной передачей. Ночью после игры прогуливаясь по улице форвард внезапно запрыгнул на капот проезжающей мимо машины и прошел по крыше. Позднее он назвал этот поступок шуткой.

В клубе инцидент не комментируют. По информации «Чемпионата», руководство команды разбирается в произошедшем.

30-летний Хохлачев перешел в «Амур» перед стартом сезона-2023/2024. За команду он провел 15 матчей, забросив три шайбы и совершив шесть результативных передач.