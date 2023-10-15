Российский военный назвал основные направления атак ВСУ
Основные направления наступления и атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня: купянское, донецкое и запорожское. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«На донецком направлении в районе Авдеевки, где мы зацепились, идут очень ожесточенные бои. Противник сопротивляется. Там достаточно большая группировка войск ВСУ. И хотя возможностей у них мало, бои идут», — рассказал он.
На купянском направлении украинские войска бьют по российским коммуникациям: переправам и мостам, сообщил специалист.
«Они готовят силы высадки, в частности, одну бригаду морской пехоты. Но наши ребята находятся на страже и отбиваются. Еще одно направление — запорожское в районе Работино. Там ВСУ тоже пытаются что-то изобразить», — сказал Дандыкин.
Это они хотят показать Западу, что они не сдаются
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на то, что Киев готовит наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление ВСУ провалилось полностью. Он добавил, что положение российских войск на всей линии фронта представляет собой активную оборону.