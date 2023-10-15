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16:45, 15 октября 2023Бывший СССР

Российский военный назвал основные направления атак ВСУ

Военный Дандыкин назвал основными направлениями атак ВСУ купянское и донецкое
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Основные направления наступления и атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня: купянское, донецкое и запорожское. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«На донецком направлении в районе Авдеевки, где мы зацепились, идут очень ожесточенные бои. Противник сопротивляется. Там достаточно большая группировка войск ВСУ. И хотя возможностей у них мало, бои идут», — рассказал он.

На купянском направлении украинские войска бьют по российским коммуникациям: переправам и мостам, сообщил специалист.

«Они готовят силы высадки, в частности, одну бригаду морской пехоты. Но наши ребята находятся на страже и отбиваются. Еще одно направление — запорожское в районе Работино. Там ВСУ тоже пытаются что-то изобразить», — сказал Дандыкин.

Это они хотят показать Западу, что они не сдаются

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на то, что Киев готовит наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление ВСУ провалилось полностью. Он добавил, что положение российских войск на всей линии фронта представляет собой активную оборону.

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    Варвара Кошечкина
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