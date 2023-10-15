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14:32, 15 октября 2023Мир

В Судане сообщили о гибели украинских наемников в перестрелке с военными

Al-Mashhad Al-Yemeni: при перестрелке в Судане убиты 8 украинских наемников

Фото: Unsplash

Между украинскими наемниками и бойцами вооруженных сил Судана на военной базе Вади Сейдна в Хартуме произошла перестрелка. Об этом со ссылкой на новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni пишет РИА Новости.

По данным СМИ, украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа. В результате конфликта с применением оружия погибли не менее 17 человек: восемь украинцев и десять суданцев. Произошедшее подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в Судане.

Бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией в Судане идут начались весной. 15 апреля в международном аэропорту Хартума во время столкновения был уничтожен самолет Организации Объединенных Наций (ООН).

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    Евгения Куликова
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