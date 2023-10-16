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11:02, 16 октября 2023Наука и техника

Подлодка «Генералиссимус Суворов» прибыла на базу флота

Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» прибыла на базу Тихоокеанского флота

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов» прибыла на базу Тихоокеанского флота (ТОФ). На Камчатке состоялась торжественная встреча АПЛ стратегического назначения. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ, передает РИА Новости.

«В пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске состоялась торжественная встреча атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955 "Борей-А" после межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот», — сообщили в пресс-службе ТОФ.

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Экипаж подлодки, который покинул Северный флот в конце августа, успешно завершил переход Северным морским путем.

Отмечается, что торжественный митинг, посвященный встрече атомного подводного ракетного крейсера, прошел под руководством командующего ТОФ Виктора Лиины. В мероприятии приняли участие представители правительства Камчатского края и командования подводных сил ТОФ.

В июне генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что каждая последующая подлодка в серии проекта 955А «Борей-А» улучшается по сравнению с предыдущей.

В марте подготовку к погрузке ракеты «Булава» в подлодку «Генералиссимус Суворов» показали на видео. 36-тонную ракету доставили на пирс на многоколесном трейлере.

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    Даниил Иринин
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