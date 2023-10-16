Подлодка «Генералиссимус Суворов» прибыла на базу флота

Атомная подлодка «Генералиссимус Суворов» прибыла на базу Тихоокеанского флота

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Генералиссимус Суворов» прибыла на базу Тихоокеанского флота (ТОФ). На Камчатке состоялась торжественная встреча АПЛ стратегического назначения. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ, передает РИА Новости.

«В пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске состоялась торжественная встреча атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955 "Борей-А" после межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот», — сообщили в пресс-службе ТОФ.

Экипаж подлодки, который покинул Северный флот в конце августа, успешно завершил переход Северным морским путем.

Отмечается, что торжественный митинг, посвященный встрече атомного подводного ракетного крейсера, прошел под руководством командующего ТОФ Виктора Лиины. В мероприятии приняли участие представители правительства Камчатского края и командования подводных сил ТОФ.

В июне генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит сообщил, что каждая последующая подлодка в серии проекта 955А «Борей-А» улучшается по сравнению с предыдущей.

В марте подготовку к погрузке ракеты «Булава» в подлодку «Генералиссимус Суворов» показали на видео. 36-тонную ракету доставили на пирс на многоколесном трейлере.