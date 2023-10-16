Стало известно о последствиях попытки атаки 18 беспилотников на Курскую область

Мэр Курска Куцак: пять домов получили повреждения из-за попытки атаки дронов

Пять домов в Курске получили повреждения в результате попытки атаки 18 дронов на регион. Об этом сообщил мэр Курска Игорь Куцак в ходе оперативного совещания, его цитирует ТАСС

«В единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности. По всем заявленным адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями», — сказал Куцак, добавив, что фонд капитального ремонта займется устранением последствий падения обломков в пяти домах.

В свою очередь, губернатор Роман Старовойт назвал субботнюю атаку на Курскую область самой массированной. Он добавил, что вместе с Минобороны, Росгвардией, МВД, ФСБ и погрануправлением власти создают и модернизируют рубежи радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ночь на воскресенье, 15 октября, над территорией России всего сбили 27 беспилотников. Как уточнили Минобороны, из 27 дронов 18 были перехвачены над Курской областью, над Белгородской областью два были уничтожены в воздухе.

Старовойт сообщил, что над Курском и Курским районом вечером 14 октября были сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Он также рассказал, что в регионе сработали системы ПВО.

