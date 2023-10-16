Гадот, Дуглас и еще 700 актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля

Более 700 актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля. Об этом сообщает организация Creative Community For Peace.

В документе, подписанном звездой фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот, а также актерами Майклом Дугласом, Джерри Сайнфелдом, Эми Шумер, Джейми Ли Кертис и другими, кинематографисты призвали выступить против действий радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Помимо этого, деятели Голливуда призвали сделать все, чтобы организация вернула взятых в заложники жителей Израиля в их семьи, а также отказаться от распространения дезинформации о войне.

После начала военных действий между Израилем и движением ХАМАС многие мировые знаменитости высказались по поводу ситуации в стране. Голливудские актеры и популярные исполнители выразили поддержку народу Израиля. Так, американская певица Мадонна заявила, что конфликты не могут быть решены насилием, а актриса Натали Портман рассказала о похищенных женщинах и детях.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Каждая сторона потеряла сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет. При этом в эпицентре военных действий в Израиле оказались многие российские звезды.