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20:55, 16 октября 2023Силовые структуры

Бывшего российского участкового задержали за незаконный оборот наркотиков

В Осетии экс-участковый предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи Пригородного района Северной Осетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Материалы дела бывшего сотрудника отдела МВД по Назрановскому району Ингушетии направлены для рассмотрения в суд. Его обвиняют по части 2 статьи 228 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств в крупном размере») УК РФ.

Ранее сотрудники ГАИ Краснодарского края задержали бывших чеченских полицейских в состоянии наркотического опьянения и с мефедроном в карманах.

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