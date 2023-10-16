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20:04, 16 октября 2023Наука и техника

Израильские танки получили «мангал» от дронов

Израильские танки Merkava получили навесы для защиты от дронов

Фото: Saeed Qaq / Anadolu / Getty Images

Израильские танки Merkava Mk 4M получили навесы для защиты от беспилотников. Машины с «мангалом» заметили на снимках, демонстрирующих сосредоточение израильской бронетехники, сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На опубликованных фотографиях можно заметить несколько танков с экранами, которые защищают крышу башни от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников боеприпасов. Отмечается, что некоторые танки и другая бронетехника не получили навесы.

«В данных козырьках явно проглядывается единообразие, что говорит об оперативной подготовке общих чертежей как минимум в рамках одного соединения, их сварку на месте из того, что было под рукой, и установку на танки», — пишет автор канала.

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Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» начал оснащать российские танки заводским навесом для защиты от дронов, который разработали с учетом анализа эффективности самодельных «мангалов».

В октябре на видео попало уничтожение израильского танка Merkava Mk 4. На машину сбросили боеприпас с дрона.

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    Даниил Иринин
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