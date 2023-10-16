Карпин объяснил ничью в матче со сборной Кении

Тренер Карпин заявил, что сборная России недооценила Кению в товарищеском матче

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил ничью национальной команды с Кенией в товарищеском матче. Его слова приводит «Чемпионат».

«Начали первые минуты хорошо: все получалось, забили гол. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание. Счет по игре», — заявил специалист. Он добавил, что во втором тайме россияне попытались переломить ход встречи, однако смогли начать играть только в концовке матча. Карпин подчеркнул, что россияне недооценили соперника.

Встреча между Россией и Кенией прошла на стадионе «Мардан» в турецкой Анталье и завершилась со счетом 2:2. На восьмой минуте счет открыл нападающий россиян Александр Соболев. На 16-й минуте счет сравнял полузащитник Энтони Акуму. На 36-й минуте кенийцев вывел вперед форвард Масуд Чока. На 89-й минуте вырвал ничью для сборной России хавбек ЦСКА Иван Обляков.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.