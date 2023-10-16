Сборная России по футболу вырвала ничью у Кении в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью 2:2 с Кенией в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Кении в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Мардан» в турецкой Анталье и завершилась со счетом 2:2. На восьмой минуте счет открыл нападающий россиян Александр Соболев. На 16-й минуте счет сравнял полузащитник Энтони Акуму.

На 36-й минуте кенийцев вывел вперед форвард Масуд Чока. На 89-й минуте вырвал ничью для сборной России хавбек ЦСКА Иван Обляков.

12 октября сборная России одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 40-й минуте нападающий московского ЦСКА Федор Чалов. Этот гол стал для него первым за национальную команду.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.