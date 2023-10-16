Катар стал посредником при возвращении украинских детей из России

МИД Катара выступил посредником при возвращении украинских детей из России

Катар выступил посредником между Россией и Украиной при возвращении украинских детей на родину. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Катара в X (бывший Twitter).

В сообщении говорится, что ведомство способствовало размещению украинских детей и их семей в посольстве Катара в Москве и последующей их отправки до пункта назначения. МИД выразил признательность правительствам России и Украины за сотрудничество и приверженность обеспечению безопасности и благополучия детей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров потребовал у генсека ООН Антониу Гутерриша объяснить слова про похищенных украинских детей. «Многих удивило выступление генерального секретаря на заседании Совета Безопасности, где он неожиданно, помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности, решил сделать пассаж по теме детей», — заявил Лавров.

В конце июля уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года Россия приняла более 700 тысяч детей из Украины и республик Донбасса. Из них подавляющее большинство приехали с родителями или другими родственниками, а около 1,5 тысячи человек являются воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Часть из них была устроена в российские семьи, уточнила детский омбудсмен.