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11:30, 16 октября 2023Россия

Комитет Госдумы одобрил наказание за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Комитет ГД одобрил проект о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Комитет Государственной думы (ГД) по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии и рекомендовал принять его в первом чтении. Об этом пишет ТАСС.

Документ также предполагает введение ответственности за содействие в исполнении решений других государств о преследовании участников добровольческих формирований Росгвардии.

Изменения планируется внести в статьи 280.3 и 284.3 Уголовного кодекса России, предусматривающие наказание за распространение ложной информации о российских Вооруженных силах. Согласно законопроекту, обе статьи будут касаться и добровольцев Росгвардии.

Документ был внесен в Госдуму 22 сентября в составе пакета законопроектов, которые, в случае их принятия, позволят Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

Как объяснил депутат Александр Хинштейн, являющийся соавтором инициатив. Росгвардейцы активно участвуют в спецоперации и не только ведут боевые действия, но также обеспечивают соблюдение режима военного положения вошедших в состав России регионах. По его словам, вполне логично, что структура должна иметь право иметь свои добровольческие части. Политик также подчеркнул, что, в случае принятия законопроектов, на участников этих формирований будут распространяться все социальные гарантии, предусмотренные для добровольцев Минобороны.

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