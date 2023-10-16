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13:49, 16 октября 2023Спорт

Костомаров рассказал о первых днях после выписки из больницы

Костомаров рассказал, что переживал перед первой встречей с детьми после выписки

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о первых днях после выписки из больницы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не хотел выходить из больницы, пока не встану на ноги. В самом начале мы [с женой] отправили детей на три недели на отдых, чтобы адаптироваться вдвоем к новой жизни», — поделился Костомаров, добавив, что очень переживал перед встречей с детьми. Он отметил, что болезнь и ампутации полностью изменили его жизнь.

Ранее Костомаров заявил, что надеется выйти на лед на коньках.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

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    Андрей Стрельцов
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