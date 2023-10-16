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23:28, 16 октября 2023Спорт

Матч отборочного турнира чемпионата Европы прервали из-за стрельбы в Брюсселе

Матч отборочного турнира чемпионата Европы прервали из-за стрельбы в Брюсселе

Фото: Reuters

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции прервали после первого тайма. Об этом сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Причиной стала стрельба в Брюсселе. По предварительным данным, жертвы были одеты в майки шведской сборной. Отмечается, что шведские футболисты отказались выходить на второй тайм. Матч продолжен не будет.

Ранее сообщалось, что убийца, устроивший стрельбу в Брюсселе, приехал на скутере и начал расстреливать людей из автомата. Прежде чем сбежать, он выкрикивал исламистские лозунги. После инцидента вокруг стадиона короля Бодуэна была усилена охрана.

На момент остановки счет во встрече был равным — 1:1. На 15-й минуте мяч забил нападающий шведов Виктор Дьокереш. На 31-минуте счет сравнял форвард Ромелу Лукаку, реализовавший пенальти.

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    Анастасия Борисова
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