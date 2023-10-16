Медведчук призвал ответить за преступления против нацбезопасности России

Медведчук: в условиях гибридной войны против РФ ответ Западу должен быть мощным

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для «Известий» заявил, что в условиях гибридной войны, когда Запад открыл против России новый, юридический фронт, ответ должен быть максимально мощным и эффективным.

Политик отметил, что заангажированные прокуроры и судьи Международного уголовного суда (МУС) совершают тяжкие преступления против международного правосудия и российской национальной безопасности.

Медведчук призвал создать на базе ШОС, БРИКС, Союзного государства или любой другой международной площадке Международный трибунал по расследованию преступлений, совершенных Украиной с 2014 года.

Ранее политик заявил, что западные страны намерены расправляться с гражданами России при помощи специальных юридических процедур, маскирующих беззаконие. К таковым он отнес ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

