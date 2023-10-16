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00:52, 16 октября 2023Бывший СССР

Медведчук заявил об открытии «юридического фронта» в войне Запада против России

Медведчук: Запад открыл юридический фронт в гибридной войне против России
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для «Известий» заявил, что Запад открыл «юридический фронт» в гибридной войне против России.

Политик отметил, что западные страны намерены расправляться с гражданами России при помощи специальных юридических процедур, маскирующих беззаконие.

К таковым он отнес ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Медведчук напомнил, что 14 сентября украинский офис генерального прокурора объявил об открытии в Киеве полевого офиса МУС. Таким образом Украина встала в один ряд с Конго, Угандой, ЦАР, Грузией, Мали и Кот- д'Ивуаром, где ранее были сформированы такие офисы.

«Это не просто насмешка над международным правом и международным правосудием, это явный, очевидный акт гибридной агрессии против Российской Федерации», — заключил политик.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД назвал обвинения ложными.

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    Марина Совина
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