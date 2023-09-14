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16:01, 14 сентября 2023Мир

Международный уголовный суд открыл офис в Киеве

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда (МУС), став самым большим представительством суда за пределами Гааги. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генпрокурора Украины Андрея Костина, это усилит взаимодействие между Украиной и МУС, повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления.

МУС создан на основании Римского статута 1998 года. В международном договоре участвуют 123 страны. Суд находится в Гааге, но у него есть отделения, открытые в странах, где идут расследования.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД назвал обвинения ложными.

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    Виктория Кондратьева
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