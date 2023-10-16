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16:48, 16 октября 2023Экономика

В России допустили возможность изменения налога на доходы

Силуанов: Минфин считает возможным изменение ставок базовых налогов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России могут изменить ставки базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такую возможность допустил глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, приняли решение базовые налоги не менять», — пояснил Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

Также на заседании Комитета по бюджету и налогам глава Минфина заявил, что бюджет России не является военным. По его словам, в 2024-м и последующих годах расходы на военное направление будут увеличены, но приоритет финансирования останется за социальным направлением. На различные индексации и пособия заложено порядка трети (30,5 процента) расходов, подчеркнул Силуанов.

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Ранее министр финансов называл приоритетным направлением бюджета обеспечение победы России на фронте. В стране сформирован «нормальный и здоровый» бюджет, в котором нет «урезания», однако денег в любом случае будет не хватать, добавил он.

Министерство финансов уже предлагало сократить расходы бюджета за счет незащищенных статей. В правительстве и в Кремле инициативу поддержали: по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на некоторых национальных проектах при формировании бюджета можно сэкономить.

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    Вячеслав Агапов
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